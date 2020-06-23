儘管平壤一再警告，韓國若是再發動空飄氣球釋放反北韓言論傳單，將對韓國採取報復行動。但是脫北者團體「北韓自由鬥士」(Fighters for a Free North Korea)仍然在週一(6月22日)晚間，在邊界地區對北韓釋放空飄氣球，發了成千上萬份傳單。

美聯社報導，「北韓自由鬥士」的主持人朴尚學(Park Sang-hak , 也有譯作朴相鶴)說，他的組織是在星期一晚間，從停戰線附近的京畿道坡州市（Paju）釋放20個巨大的氣球，上面藏有50萬傳單、2000張1美元鈔票，和一些名為北韓真相的小冊子。

2012年10月22日的檔案照片中,脫北者朴尚學召開記者會，說明他釋放的真相傳單。(圖/美聯社)

朴尚學強調，他並非想使韓國陷入危險，而是為了「解放北韓廣大民眾，，而進行的正義事業」。

此舉肯定會加劇兩韓之間已經高度緊張的局勢，北韓最近突然高調反對韓國民眾散發傳單，還摧毀了在其領土(開城)建立的聯絡辦公室，也波及到旁邊的產業大樓，並恢復對南方的心理戰。

韓國官員表示，無政府同意就對北韓釋放氣球是違法的，因為這對前線居民有潛在的安全威脅。他們正在調查該組織的帳戶，並要警察以相關法律取締。韓國統一部也發表了另一份聲明，對朴尚學發送傳單的行為表示「深切遺憾」。

對此，朴尚學一直稱北韓領導人金正恩為「邪惡頭子」，其統治手段是「野蠻殘暴」，即使不受韓國政府支持，他也將繼續發送反金正恩傳單。

朴尚學說：「北韓民眾活成一群失基本權利的現代奴隸，難道就因為統治者的高壓，他們就沒有權利知道真相嗎？」

對於韓國政府的取締與警告，他指責政府犯了錯，不管原因是同情金家政權，或是屈服於其威脅，那是是錯的。朴尚學的兄弟朴正昊，也是另一支脫北者團體主持人，上週朴正昊取消了從島嶼釋放裝有乾米和口罩的空飄瓶計劃。

京畿道官員金敏勇表示，未經核准的空飄傳單，違規行為將處以一年監禁，或最高1000萬韓元（8,200美元）的罰款。

此外，財稅單位在星期二的聲明中說，將調查包括朴家兄弟在內的4個激進組織，是否有涉嫌欺詐、挪用官方資金和其他不法。報導說，這4個團體被指控利用傳單來籌集捐款，僅是個人賺錢業務的一部分，而不是真的進行朝鮮的人權運動。

朝鮮不容忍外界對其統治家庭的批評，朝鮮統治者享有朝鮮創始人金日成（Kim Il Sung）強烈的個人崇拜，他的軍人對韓國的意外入侵在1950年6月引發了毀滅性的三年戰爭。

朴尚學此前曾經表示，他計畫在韓半島戰爭70週年時，在邊界附近發出100萬張傳單，以紀念韓半島戰爭。他希望傳單飄到金日成畫像的週邊，指責他是「韓半島的屠夫」，並敦促北韓人民起來反對金家政權的統治。

外交專家說，在核武談判陷入僵局的情況下，北韓顯然會利用這些釋放傳單做為理由，來增強內部團結，並對首爾與華盛頓施加更大壓力。

首爾目前的做法是阻止激進分子散發傳單，但是最近反對傳單的舉動，也引起了批評，認為韓國政府正在犧牲民主原則，對北韓無底限的退讓。

(中時電子報)