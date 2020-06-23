總統府22日公布，總統蔡英文提名陳菊出任監察院長兼人權委員會主委，行政院長蘇貞昌23日受訪時表示，陳菊是用生命走人權之路的人，認為這樣的提名是很用心的，至於民進黨向來主張的「廢考試、監察院」他認為行之有年的制度，無法一步到位。

蘇貞昌表示自己走上政治之路，就是當年看到還是小女生的陳菊在軍事法庭上交代後事，「她被起訴唯一死刑，卻不懼不餒」勇敢面對起訴，交代自己僅有的一台相機要交給弟弟。蘇貞昌認為陳菊是以自己的被起訴，打開台灣的民主大門，保護台灣人權，且她儘管自己雖受難，仍關心其他受難者及家屬。

蘇貞昌表示，自己看著陳菊一輩子從北到南、從南到北為台灣民主人權奮鬥50年不變，如今台灣成立人權委員會，由一輩子推動及為人權受難的陳菊擔任監察院長兼人權委員會主委，「她用一輩子的歷練豐富跟禁得起檢驗的人權奮鬥，進入監察院領導、推動人權工作」是讓世界看到台灣今日由受難者來推動人權工作，是走過了這一頁。

蘇貞昌認為「陳菊不是個人得到一個位置，而是用她的生命讓台灣進到另一階段」也是陳菊心願的貫徹。對於陳菊表示獲提名後將辭去所有政黨職務，退出政黨，這是民進黨的明文規定，是對黨員的約束，以及對獨立行使職權單位的尊重。

至於外界關心是否推動廢考試、監察院，蘇貞昌表示民進黨一直以來就主張三權分立，但考試、監察院是憲政機關，如果要廢除必須國人有共識並修憲，因此在修憲前仍是不能一步到位。

(旺報 )