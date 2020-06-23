為確保用路人行的安全及交通順暢，端午連假期間善化警分局將持續就易肇事路段及路口加強重點交通違規取締。（台南市善化警分局提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情解封後的第一個連續假期，端午節連假即將到來，因應26日台南國際芒果節開幕活動於大內走馬瀨農場登場，每到大活動必小塞一段的台84線快速道路玉井方向出口，台南市警察局善化分局將加強交通疏導，也呼籲用路人勿行駛路肩插隊，或避開尖峰時段，走替代道路。

因應連假遊客潮，善化分局24日16時起也提前派員至國1安定交流道、國3善化交流道、台1線、台19線、台19甲線及市178線等主要幹道及路口疏導交通。

另台19線、台19甲線、國8側車道、直加弄大道、樹谷大道及市178線等假日凌晨，噪音改裝車輛易聚集路段，將於連假期間每日0-4時，超前布署警力以路檢及守望攔查方式取締改裝車輛，遏止危險駕車歪風。

善化警分局長方國璽表示，為確保用路人行的安全及交通順暢，達到防制交通事故成效，於端午連假期間，執法不打烊，仍將持續就易肇事路段及路口加強重點交通違規取締。

(中時 )