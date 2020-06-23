新冠肺炎疫情解封後的第一個連續假期，端午節連假即將到來，因應26日台南國際芒果節開幕活動於大內走馬瀨農場登場，每到大活動必小塞一段的台84線快速道路玉井方向出口，台南市警察局善化分局將加強交通疏導，也呼籲用路人勿行駛路肩插隊，或避開尖峰時段，走替代道路。
因應連假遊客潮，善化分局24日16時起也提前派員至國1安定交流道、國3善化交流道、台1線、台19線、台19甲線及市178線等主要幹道及路口疏導交通。
另台19線、台19甲線、國8側車道、直加弄大道、樹谷大道及市178線等假日凌晨，噪音改裝車輛易聚集路段，將於連假期間每日0-4時，超前布署警力以路檢及守望攔查方式取締改裝車輛，遏止危險駕車歪風。
善化警分局長方國璽表示，為確保用路人行的安全及交通順暢，達到防制交通事故成效，於端午連假期間，執法不打烊，仍將持續就易肇事路段及路口加強重點交通違規取締。
(中時 )
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