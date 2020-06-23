生華科（6492）23日宣布，已於美國時間6/22與美國生物醫學先進研究與開發局BARDA完成專家會議，議題內容主要是針對該公司開發的Silmitasertib (CX-4945)用於新冠肺炎人體臨床試驗進程；若順利獲選，生華科將可獲BARDA 贊助經費。

生華科總經理宋台生指出，已全力準備提交計畫白皮書，包括經FDA認可的完整試驗設計、藥物製程、擴大量產的時間表和所需經費等，待BARDA進一步審核通過，雙方將就後續合作內容、合約及贊助金額進行最終定案。

據了解，國內目前已有生華科、逸達開發可用於治療新冠肺炎新獲，獲BARDA青睞，目前都進入遴選階段。

另外，已獲BARDA贊助由的是羅氏大藥廠進行的IL-6抑製劑用於治療新冠肺炎人體臨床試驗，初步在義大利的臨床試驗結果顯示對早期感染新冠肺炎病患療效不佳，且單純控制IL-6有可能仍達不到控制免疫風暴的效果，而免疫風暴正是新冠重症病人致死的關鍵因素。

日前2020年唐獎生技醫療獎揭曉，由美、英、日三位研究細胞激素的教授學者共同獲得，表彰他們發現IL-1、TNF和IL-6等細胞激素在發炎反應中的關鍵性，生華科新藥Silmitasertib除了能降低IL-6，還能控制其他誘發免疫風暴的IL-8及TNF-α，並且能在感染早期抑制新冠病毒在宿主細胞的轉錄、複製，此獨特機制也已在日前登上國際權威《Nature》科學期刊備受國際重視。

生華科表示，Silmitasertib是First in Class市場首見新藥，且是全球唯一進入人體臨床且已經在二期的CK2蛋白激（酉每）抑制劑，目前正由美國國衛院NIH進行Silmitasertib抗新冠病毒的細胞和動物試驗，如結果正向，將有利於獲得BARDA青睞贊助臨床經費，由於全球重啟經濟後面臨第二波新冠肺炎疫情，內部對該候選藥物在臨床中的發展備受期待。

(工商 )