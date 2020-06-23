LINE 23日宣布全新網路聊天室「LINE社群」正式在台灣上線，打破原本的好友基礎，最多可5,000人群聊。LINE表示，LINE社群」繼今（2020）年5月啟動試營運以來，感受到台灣用戶的熱烈期待，經審慎評估後，決定調整上線階段，將原有的試營運階段二，與正式上線階段合併，加快了服務上線進程。

LINE指出，全台的LINE iOS與Android用戶，只要將LINE更新至10.8.0，或直接更新到最新版本，在LINE主頁中的「群組」中，就會看到介面多出了「社群」這個入口，由此進即可開始瀏覽社群首頁，並加入自己有興趣的LINE社群。LINE指出，LINE社群是一個開放的網路聊天室，讓用戶可以盡情與同好分享想法與生活體驗，是打破好友基礎，只要有共同興趣就能一起聊。

若用戶想自己「建立」社群，LINE表示，LINE建立社群的功能一樣是從6月23日開始批次釋出，預計2020年底前，就會釋出給全台所有用戶。

此外，LINE社群正式上線時，也正式支援電腦版使用。電腦版用戶需更新至6.0以上版本。需留意的是，「加入」社群需要在手機上執行，加入社群後，即可使用電腦版繼續聊天或回覆。

LINE社群也將支援訊息回收功能，將在2020年6月25日開放，屆時需更新LINE iOS版本到10.9.0以上，

LINE Android版本10.10.0以上，或直接更新到最新版本。

LINE社群的收回規則，與用戶熟悉的聊天室一致，在發出訊息的24小時內可以收回。LINE指出，無論是否為管理員/共同管理員，手機與電腦版都有收回功能，一樣只要在要收回的訊息上「長按」（電腦版為滑鼠右鍵），在跳出的選單中點選「收回」即可。

配合正式上線，LINE社群團隊也更新社群守則與禁止事項，包括禁止在聊天內容中揭露個人LINE ID、禁止在LINE社群中溝通與「有單獨會面意圖」的所有對話、禁止傳直銷相關討論、禁止暴力、血腥、色情、恐怖等「有害兒少身心健康」相關討論及內容、禁止菸（包括雪茄、電子煙）、酒、檳榔相關討論、禁止任何違法行為等。

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