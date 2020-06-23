中租-KY(5871)23日公告累計前5月合併稅後純益為新台幣65.8億元，年增5%，累計每股稅後純益(EPS)為4.76元。

中租控股5月單月自結合併稅後純益新台幣13.9億元，較去年同期成長14％，每股稅後純益(EPS)為1.0元，若與4月相較，合併獲利月增9％，主要係當月新增業績增加，合併營收月增5％，且成本費用控制合宜。

2020年累計前5月自結合併營收為新台幣234.8億元，年增4％，其中以台灣地區及東協地區成長較顯著，累計分別成長21％及10％。

(工商 )