大批黑鯛成魚翻肚死亡，讓台船廠決定（民眾提供／許家寧基隆傳真）

信眾排程長龍接力將400尾成魚，放生至和平島台船造船廠海域。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

一尾尾黑鯛被放流入海，但沒多久海面浮出大批死魚。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

放生被視為積福德的善舉，基隆和平島今早有民眾發現有宗教團體在台船基隆廠接力放生，將近400尾黑鯛放流至海中，但幾個小時不到，港面及附近排水溝出現大批「翻白肚」疑似高溫熱死的死魚，讓陳姓民眾痛斥「誇張到不行的放死活動！」

陳姓民眾氣憤指出，一早發現港內漂浮著大批死魚，讓他相當不捨，懷疑天氣炎熱，加上廠內水溫較高，造成魚群不適死亡；附近居民則說，民眾購買的「放生魚」多為成魚，且魚種未必適合當地環境，往往放生儀式變成「放死」，反而多造殺孽。

市府海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，該放生活動並未申請，呼籲民眾或團體應向市府申請核准，合法、正確放流；對此，台船基隆廠表示，過去常有宗教團體申請至廠內放生，考量民眾「做功德」，多半不會阻止，未來廠區也將不開放申請放生。

海大養殖系團隊指出，在正確的季節放流適合的魚種、魚苗，才能提升物種活存率，對的魚種對海洋保育就會加分，反之還恐造成生態浩劫，建議民眾放流活動應透過專家或團隊，才可以避免錯放，讓海洋物種也能永續生存。

(中時 )