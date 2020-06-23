自救會長張家蕙表示感謝縣府站在人民這邊，未來仍會持續監督。（羅亦晽攝）

自救會副會長Lisin Haluwey說，自救會從來都沒有抹黑卜蜂集團，若有法律疑慮，相信未來透過出示證據，證明誰違法。（羅亦晽攝）

花蓮反卜蜂聯盟鳳林自救會下午針對花蓮縣政府「依法撤銷卜蜂已取得的各項許可及執照」召開說明會，表示很開心聽到縣府宣佈撤照的消息，村民小蝦米對抗企業大鯨魚終於成功了！但仍希望縣府能透過白紙黑字公告此訊息，未來將持續監督縣府訂定花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例。

卜蜂集團與當地民眾長久未達成共識，今早，縣長徐榛蔚召開記者，宣布對卜蜂撤照。自救會長張家蕙表示，當看到卜蜂集團「不需要公聽會、不需要環評」的回文讓人傻眼，不認同一家大企業可以如此蠻橫，不重視人民。縣府願意站在人民這邊，宣布撤照，感到十分欣慰，並感謝政府支持。

副會長Lisin Haluwey說，自救會從來都沒有抹黑卜蜂集團，大家都是抱著疑問，團結力量來陳亢。法律疑慮的部分，待之後縣府與卜蜂出示相關證據，就能知道誰違法。針對自治條例表示仍會持續追蹤，並呼籲縣府一定召開公聽會，和13鄉鎮共同討論。

卜蜂集團去年依法在豐坪村的私人土地上興建新式雞場，並辦理1場說明會，給予豐坪村發展協會20萬元回饋金，提供村民相關補助。大豐坪自救會會長黃雅菁說，村民大多邊工作和邊對抗卜蜂身心俱疲，面對許多流言蜚語，最後被迫接受卜蜂的協議。對於回饋金的後續則表示可以再好好協調，並希望卜蜂自動拆除建物，善待煎熬2年的村民。

歷經民眾多次抗議，卜蜂集團不願舉辦公聽會與居民取得共識，縣府遵守對縣民承諾，終於對卜蜂撤照！反卜蜂鳳林自救會原訂於30日下午2時的陳亢會，張家蕙說因相關設備皆已租用，端午假期和會員們好好研擬後公告。

(中時 )