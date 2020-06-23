劉鴻杰（左起）、劉鴻敏、台灣亞瑟士總經理謝玉真及陳建禎一同合照。（陳筱琳攝）

台灣男排三位好手「黑狗」陳建禎及「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰，今天出席運動品牌ASICS亞瑟士秋冬新款鞋品METARISE發表會，並進行簡單的球星見面會，和幸運球迷一起做端午節應景的新款球鞋造型香包。

三位好手上個賽季都在日本職業排球聯賽挑戰，陳建禎是已經有三季旅日經驗的前輩，雙胞胎則是第一年旅日，劉鴻敏坦言日本球隊科學化的訓練、對球員的照顧和專業度印象深刻，體會球團照顧選手的心意，幫助他在球技及心態上成長不少。

劉鴻敏、劉鴻杰從國家隊到之前前往泰國挑戰旅外，一直都同隊好，旅日是兄弟倆第一次分屬不同隊，難免會有點不適應彼此不在身邊，但都會聯絡、關心近況，也會和陳建禎保持聯繫，談到和日本球迷的互動，雙胞胎透露可能因為不同對，起出大家也沒發現他倆是雙胞胎，是有次所屬球隊對上，賽後兩人合照時，聽到場邊球迷驚嘆兩人長相一模一樣，覺得相當有趣，也有球迷用心學中文，讓他們相當感動。

由於今年新冠肺炎大流行，也讓三位好手暫時無法前往日本展開新一季挑戰，陳建禎透露，原本預計6月底回日本，不過因為日本也還沒開放台灣人可以入境，目前就視疫情發展再斟酌下一步。

陳建禎、劉鴻敏、劉鴻杰今天一同為亞瑟士新款鞋品站台，認為這雙為2020東京奧運排球員打造的球鞋，幫助選手跳得更高、移動更迅速，還能保持穩定性，加上首波配色「旭日紅」象徵運動員希望，三人都很喜歡穿起來的感覺。

結束新款球鞋發表會，三位好手留下來繼續和球迷相見歡，由於這星期就是端午節連假，大家一起親手縫製METARISE造型香包提前過節，陳建禎表示：「能透過近距離活動回饋粉絲很開心，第一次與粉絲一起體驗手縫香包感覺很新鮮。」

ASICS贊助選手陳建禎（左起）、劉鴻敏、劉鴻杰穿針引線縫香包 與粉絲暖心共度端午。（台灣亞瑟士提供）

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