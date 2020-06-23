張清芳嫁給「銀行投資之父」宋學仁並育有2子，昨卻突然宣告15年婚姻終結，外界除了震驚外，也很納悶到底怎麼會走到離婚這一步？有讀者跟兩性專家欣西亞分享，已婚夫婦其實可看成男女純友誼，離婚如同友情破裂，她直言：「我覺得用友誼比喻成夫妻情感，雖不完全到位，卻可心領神會」，表示認同。

欣西亞請讀者回想交友歷程，總有某個時期有那種做什麼事情都膩在一起、好到不行的朋友，沒吵架交惡卻突然慢慢失去聯絡，就這樣淡了，「你內心悵然若失，充滿無限遺憾，想追回什麼，卻又覺得沒必要，當你發覺自己又能和對方天南地北的聊，那已經是在夢中」，她覺得這種體驗，也能套用在某些離婚夫妻上。

欣西亞解釋，畢竟隨著人生階段變化，每個人在每個時期想要的東西也不同了，夫妻間如若成了純友誼，能自然相處便好，若分開也不一定是切八段，尤其有了孩子，羈絆更深，「有些人不共同生活，反而讓彼此情誼更長久」，且能當摯友的，不一定能成為好室友，「分道揚鑣本來就是一種成長的代價，但能好聚好散，互相祝福，雖做不成夫妻，但絕對是一輩子的朋友」，正是所謂的「激情過後，還是能友誼長存」。

(中時電子報)