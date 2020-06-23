記性變差、口齒不清，別以為只是老化，醫師提醒，有可能是一種致死率極高的疾病「惡性膠質瘤」，有7成的患者都活不過2年，名嘴陳立宏日前就是因患腦部惡性膠質瘤，2017年6月21日病逝於台北榮民總醫院，享年52歲。

《早安健康》報導，林口長庚醫院腦神經外科醫師李丞騏指出，一名50歲男性，近半年出現頭暈、頭痛、記憶力衰退等症狀，原以為是壓力或老化導致，就醫檢查才發現竟患了惡性膠質瘤。

根據「美國神經外科醫師協會」網站資訊，惡性膠質瘤是一種高度侵略性的腦瘤，由於癌細胞會四處轉移，因此致命性高。李丞騏表示，惡性膠質瘤最常出現在45至65歲男性身上，雖然發病機率不高，但一旦發病，有超過7成的人恐在一年半內死亡。

醫師提醒，若常出現頭痛、腦壓上升、看到雙重影像、說不出自己想講的話等類似失智的情形時要特別注意，有可能是腦瘤的警訊，尤其如果頭痛加劇，伴隨反應遲鈍、走路不穩等狀況時，最好盡快就醫檢查。

(中時電子報)