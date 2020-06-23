一起包肉粽，讓失智症長者重溫記憶。圖八里療養院提供

端午節佳節來臨，為了增加失智老人的刺激，八里療養院附設中和樂活心坊瑞齡社區服務據點，邀請失智症長輩也一起來包粽，透過懷舊喚醒年輕包粽記憶，延緩失智，增加對於節日認知的連結

失智症長者的長照服務，主要以非藥物活動並透過不同活動的安排，利用活動的元素提供訓練，期望提升整體社會功能與自我照顧，延緩失智進而促進失智長者們的日常功能與生活滿意度。

失智據點負責的職能治療師夏安婷表示，在端午節來臨前，職能治療師們透過「包粽子」與改編的划龍舟活動，讓失智症長者和照護者提供了難得的機會一起參加。

夏安婷說，透過看似平凡的節慶活動，個案可以感受季節更替變化及對時間的定向感，且感受端午節節慶與團聚的喜樂氣氛，原本以為忘記的技能在拿到粽葉後馬上喚醒曾經熟悉的技能，並侃侃而談過去的種種。

參加活動的王奶奶的女兒表示：「重新又感受到媽媽的活力了」，藉由這個活動不僅僅增進失智長者自我能力的肯定與信心更促進與家人的正向互動。

八里療養院職能治療科主任張自強指出，懷舊治療對於失智症長者的認知刺激是有幫助的，因為長者過去的生活故事及許多回憶，可藉由讓他們從體驗懷舊環境或活動的過程中，重溫早期兒時記憶的包粽子過端午歡樂時光，同時可增加大腦功能的運作。

張自強表示，失智長者可透過各式活動的參與，接受到多樣化的環境刺激，透過儘早的治療活動參與，則有助於減緩失智功能的退化，對於長者和照顧者負荷的減輕也有助益。

(中時 )