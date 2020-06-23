高市防疫人員到豬舍內懸掛捕蚊燈等防治措施。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

高市日前陷入漢他病毒出血熱鼠疫後，今（23）日衛生局又公布，爆發今年首例本土日本腦炎確診。家住鳳山60多歲男子，近期無外國旅遊史及相關接觸史，但6月中旬開始發燒、頭同等症狀，經就醫採檢後，23日疾管署判定確診日本腦炎，這也是全國第4例。

衛生局指出，該男子近期沒有國外旅遊史、動物接觸史、無疫苗接種史，但從13日起有發燒、頭痛等症狀，一度到診所看診，但症狀未緩解，最後因意識狀態改變，緊急就醫並收治住院，19日通報疑似日本腦炎，最後結果確診。

衛生局事後展開疫情調查發現，個案意識昏迷、家屬對個案平日行蹤也不清楚，防疫團隊透過個案居住地鳳山分局的協助訪查，方才重建確認個案活動史。

衛生局查出，該個案主要活動地點以住家為主，潛伏期間幾乎每日會至小港區鳳鼻頭海釣，並曾至林園區、小港區的親屬住家，目前已針對其居住地、活動地周圍進行水稻田的病媒調查及豬舍內懸掛捕蚊燈等防治措施，並針對已查獲孳生三斑家蚊的水稻田，活動地2公里範圍周邊小港及大寮區各一處，進行蘇力菌生物防治滅蚊，同時加強防疫宣導。

(中時 )