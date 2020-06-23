日前梅雨鋒面侵襲，台南市傳出多起路樹倒塌傷人毀車案。市議員陳怡珍22日質詢指出，全市約有15萬棵路樹，市府雖已召開跨局處會議，並建置「路樹倒伏處理平台」，但不僅動作太慢，也恐有多頭馬車的情形，要求市府提出體檢期程表。市長黃偉哲回應說，已開始執行樹木總體檢，一旦發現高風險樹木將即時處理並修剪；未來若經費不足，更將動用第二預備金支應。

陳怡珍指出，從5月19日發生北區延平國中圍牆外路樹倒塌，造成女騎士死亡及1名小客車駕駛受傷的意外後，接著又有南區中華南路二段300巷附近社區公園菩提樹倒地，壓毀停在路旁停車格內的2輛轎車；中西區全台開基永華宮廟埕前百年榕樹也傾倒；台南女中體育館前1棵近50年的南洋杉，也突然在6月1日倒下，顯然台南市急需進行樹木總體檢。

陳怡珍表示，全市共有約15萬棵路樹，先前黃偉哲曾下令召開「路樹倒伏處理平台」，召開跨局處的統合性會議，建立全市路樹處理的SOP標準作業流程；另外，農業局也制定樹木風險評估表，通令各權責單位依據該評估表，自主進行高風險樹木體檢，讓第一線人員以肉眼檢查樹木。

不過，由副秘書長召集的跨局處統合性會議，在事發至今超過1個月才制定出樹木風險評估表，上周行文各單位開始執行樹木體檢，陳怡珍認為，市府動作太緩慢，也讓人擔心各單位體檢過後沒有通報整合平台，恐導致多頭馬車的情形，要求務必提出體檢期程表，確實告知市民體檢進度。

陳怡珍還強調，人命關天，誰都擔待不起，沒有人希望再發生憾事，樹木健康檢查的經費絕對不能省，有關樹木總體檢的預算，以及風險高樹種的移植規畫務必再加強。

黃偉哲認為，如今已經開始執行樹木總體檢計畫，將趁還沒有颱風來臨前準備，一旦發現高風險樹木將即時處理並修剪；未來若經費上不足，更將動用第二預備金支應。但因體檢過程是動態的，無法提出明確的完成時限，將盡力做到每個月、每年完成體檢多少棵樹木的進度。

農業局長謝耀清也表示，如果發現高風險樹木，會立即請健康檢查團隊的專家隨時處理。

(中時 )