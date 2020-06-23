百事可樂位於中國的北京分廠周日通報8人確診新冠肺炎，消息一出，不少網友最關心的還是百事旗下的可樂還能喝了？薯片還能吃嗎？百事集團立即回應澄清，表示關閉的北京廠只生產小量樂事無限罐裝薯片，產品加工過程均經過高溫熱處理，病毒在供應鏈存活的可能性為零。

據《騰訊新聞》報導，北京疫情防控於21日證實百事食品司北京分廠出現8例新冠肺炎確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購。百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏表示，北京分廠全面停工停產，進行消毒，封閉所有產品，480員工全體集中隔離，核酸檢測結果均為陰性。

北京分廠染疫消息一出，網路上出現不少質疑可樂、薯片食品安全的疑慮。對此，樊志敏強調，位於大興區孫村鄉磁魏路1號的北京分廠，只生產小批量的樂事無限罐裝薯片，該廠從未生產任何飲料產品；產品加工過程均經過高溫熱處理工序，結合嚴格的GMP管理體系和實踐，病毒在整個產品供應鏈過程存活的可能性為零。

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(中時電子報)