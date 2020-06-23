土庫驛可可莊園是雲林第一處可可園，可可樹已有1人高。（許素惠攝）

可可果其中含有可可脂，對預防失智等有幫助。（許素惠攝）

土庫驛可可莊園是中台灣唯一「Tree to Bar」的可可莊園，一條鞭把可可做巧克力。（許素惠攝）

雲林縣土庫弟子陳盈豪創立土庫驛可可莊園。（許素惠攝）

土庫驛可可莊園結合產官學研發輔導人才就業，並結合在在小農、旅宿與食品業者等，帶動地方產業，留住青年。（許素惠攝）

國發會輔導中台灣第一個莊園式「Tree to Bar」可可企業--土庫驛，23日在雲林誕生，預計投資3億元致力推廣友善種植、製作天然無化學添加的健康巧克力，和客製化食農教育體驗，打造接軌國際課程、賽場的巧克力學院，同時結合在地小農、食品及旅宿業者等，帶動產業，留住年輕人，改變地方。

該可可莊園位在土庫鎮台糖運蔗五分仔車車站旁，國發會國土處科長蘇玉守、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、雲縣府計畫處祕書林俊明、農業處祕書林世媚，國立虎科大產學處經理王偉儒、議員黃美瑤、土庫鎮機要祕書吳明哲、芳斯華公司董事長吳爾夫等人都來道賀，第一期辦公室與庭園已完工，而可可樹也長超過1.5公尺。

蘇玉守以美國詩人作品「夢想帶著翅膀，飛進心中，飛在故鄉」，強調土庫驛可可莊園創辦人陳盈豪董事長就是體現夢想的標竿。

陳盈豪指出，該莊園約1.5公頃，原是被掩埋廢棄物的荒地，土庫最暗黑的不法勾當都在這裡進行，毒品交易、非法賭場等，為了種出無汙染的可可，往下挖了2公尺深，清全面換土，因為土壤鹽化嚴重，怪手挖1一天就腐鏽，光整地就花了1年，過程蓽路藍縷。

陳盈豪表示，取名「土庫驛」就是因為位處糖鐵土庫驛旁，品牌融入日治時期土庫驛人文歷史，讓消費者認識在地學，最在地其實最國際，從小鎮文化出發放眼國際，並改變現有的農食消費，以友善、保健的角度創造食品的新認知，讓巧克力不只是甜品，並和虎科大產學合作，研發、輔導人才就業，吸引更多青年返鄉或青農返鄉，提升農村社區的年輕化。

陳盈豪說，第2期將建置可可初級加工場區，從種植採果到剖果取豆仁到發酵日曬作為可可生產導覽體驗區 ， 另外會再建3棟從荷蘭引進的玻璃溫室種植其他友善的蔬果，成立科技食農體驗園區，第3期是在舊五分車廊道上面蓋一所巧克力學院，引進世界巧克力大賽（ICA）的規格建置品評室與教學認證場域，作為與國際接軌的專業場域。

陳盈豪期待土庫驛可可莊園未來可以結合地方小農和食品製造業者、觀光工廠帶動當地有機與友善產業，振興地方經濟繁榮。

(中時 )