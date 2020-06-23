苗栗縣政府23日啟動周產期高風險孕產婦兒關懷服務，透過社區健康資源整合，將攜手提升母嬰健康。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府23日啟動周產期高風險孕產婦兒關懷服務，透過社區健康資源整合，將攜手提升母嬰健康。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府為增進周產期高風險孕產婦健康照護，協同大千綜合醫院、財團法人為恭紀念醫院合作，推動「周產期高風險孕產婦兒追蹤關懷計畫」，今年邀請苗栗縣助產師助產士公會加入，攜手提升母嬰健康，讓生命平安出生，健康長大。

縣府衛生局說明，根據衛生福利部數據顯示，新生兒及嬰兒死亡原因除先天性疾病、事故傷害及嬰兒猝死症候群外，與妊娠周數、母體自身健康及孕產期造成的併發症也有高度相關性。23日縣府祕書長陳斌山等人啟動周產期高風險孕產婦兒關懷服務，增進孕產婦健康照護。

衛生局表示，周產期高風險孕產婦兒追蹤關懷計畫針對吸菸、飲酒、妊娠高血壓糖尿病、藥癮及憂鬱等孕產婦，在孕期至產後6周期間，提供10次追蹤關懷及2次到宅訪視與孕產兒的衛教關懷；若未滿20歲、受家暴未經產檢的孕產婦、孕期全程未做產檢婦女的新生兒，則延長追蹤關懷至產後6個月，另增加2次電話追蹤關懷及1次到宅訪視。

衛生局分析，去年風險因子類別中，妊娠糖尿病占42％、吸菸21％、未滿20歲有13％，另有妊娠高血壓、喝酒、多胞胎、產後憂鬱等；關懷個案共收案157人，妊娠未滿17周的高達69％，守護母嬰健康。今年衛生局與大千醫院、為恭醫院、苗栗縣助產師助產士公會分工合作，組成「幸福特派關懷訪員」，提供產前、產後家庭關懷訪視，若需醫療或社政介入，則轉介提供協助。

「定期產檢，是守護母嬰健康關鍵之一。」衛生局長張蕊仙表示，部分產婦可能因為個人或家庭因素忽略產檢，以致危害自身與寶貝的健康，因此準媽咪不僅要落實「5要」健康守則：要按時產前檢查、要認識早產預兆、要做好孕期保健、要辨識危險妊娠、要知道產兆來臨；還要避免「5不」：不抽菸與喝酒、不吸入二手菸、不亂服用藥物、不使用毒品、不選時刻剖腹產。

衛生局強調，將持續結合社區健康資源，維護母嬰健康，平安長大。計畫相關資訊可撥打037-558540廖小姐或各衛生所洽詢。

(中時 )