不鏽鋼廠彰源(2030)今日於證交所召開法說會，發言人施義正表示，第二季台灣外銷受疫情影響，業績仍比去年同期下滑，展望下半年有兩個機會，第一是鎳價平穩、緩步回升對公司有利，第二是上半年出貨遞延的需求，有機會於下半年銷量回升，帶動公司重回獲利的軌道。

整體來看，若下半年全球疫情可獲得控制，也就是沒有第二次疫情爆發的話，公司7月業績略下後，8月營收預計可逐步回溫。

兩岸產能方面，彰源去年大陸廠擴增1000噸產能，目前增至月產能6000噸。台灣廠方面，鋼管月產能1萬1000噸，鋼板有5000噸產能；斗六廠2018年下半年開始有一個廠房擴建，明年第一季投產，新增月產能1500噸。

彰源今年第一季合併營收23.4億元，年減率約21%，毛利率6.66%，年減2.14個百分點；營業淨損1332萬元，稅後淨損5005萬元，每股淨損0.17元，比去年同期轉虧。主要受到第一季鎳價及不鏽鋼價走跌，加上大陸2月因疫情而封城，但大陸廠3月出貨量巳回復至去年的月均量水準。大陸廠目前生產順暢。

第二季以來，台灣廠外銷出貨受到全球疫情擴散影響，公司整體4月合併營收9.3億元，比去年同期的9.6億元略減3%；但5月合併營收8.3億元，比去年同期的12.8億元減幅擴大至22.97%，6月營收估與5月的8.3億元差不多，與去年同期的9.3億元差距趨緩。彰源今年1~5月營收41.11億元，年減18.13%。

彰源發言人施義正表示，目前看下半年鎳價若能平穩、緩步回升對公司是有利的。LME鎳價目前巳相較今年3月的低點11235美元回升10~12%；若下半年疫情未再爆發，上半年延遲的需求亦有機會回籠。

彰源為不鏽鋼管、不鏽鋼板製造廠，營收占比約各占8成、2成。台灣生產基地位於雲林斗六，以及大陸無錫廠；目前彰源台灣廠鋼管月產能約1.1萬公噸、鋼板5000公噸，大陸廠以生產工業用鋼管為主，月產能6000公噸。另外，台灣不鏽鋼管總消費量，彰源可占到26.6%。台灣不鏽鋼管總出口量，彰源2019年可占到34.7%。

產品銷售區域別來看，2019年，台灣市場占總營收的30.4%，比前一年上升2.8個百分點，乃因企業投資建廠帶動。大陸市場占營收27.4%，比前一年小升0.7%；美洲地區占營收比重降3.8個百分點至12%，主要受美中貿易戰影響。

回顧去年，受到鎳價大幅波動，暴漲暴跌影響，公司業績比前年下滑，2019年合併營收119.84億元，EPS 0.94元，比前年的1.97元高點下滑。

(時報資訊)