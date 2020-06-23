台船基隆廠百名員工抗議指出，台船4年虧超過120億元，要求資方領導階層下台，並擔心未來設置潛艦園區，會壓縮原本工作空間，導致失業。（吳康瑋攝）

總統蔡英文四年前對勞工喊話表示「勞工是心中最軟的一塊」，但近日台船基隆廠有數百名員工卻因為公司在4年內累計虧達百億元，並還堅持建造潛艦國造產業園區的問題，面臨基隆廠區壓縮，恐怕大大影響生計的危機，上周由工會理事長藍許清帶頭領軍，在廠區頂著37度的烈日陽光在廠區靜坐抗議，希望董事長鄭文隆及總經理曾國正，應負起虧損的責任請辭董事長。

台船基隆廠百名員工抗議指出，台船4年虧超過120億元，要求資方領導階層下台，並擔心未來設置潛艦園區，會壓縮原本工作空間，導致失業，前立法委員謝國樑23日與黨籍議員也前往聲援台船員工，他說，設潛艦園區不應該侵害員工的權益，應先確保基隆廠員工的權益。

市議員呂美玲則表示，蔡總統曾說勞工是他心中最軟的一塊，當時感動了很多人，反觀台船今天的作為根本就是直接打臉蔡英文總統，他要求市長林右昌及立法委員蔡適應，兌現潛艦園區號稱創造一萬個工作機會的選舉支票。

蔡適應回應表示，台船潛艦園區正按計畫進行，在園區以不影響現有員工權益的前提規畫，引進新的廠商，將可為上下游產業帶來新的工作機會與經濟活水。他說，台船公司的經營成績除了國際景氣外，有部分需配合政府政策，員工努力不全然會反應在績效與營收，不應該以此理由影響員工權益，已提醒經濟部關注，將再與公司高層檢討經營策略與勞資互動。

對此，林右昌則指出，公司內部經營的問題，是公司內部的課題，他身為市長不方便評論，但未來會建議台船建立應有的整體規畫，並和基隆廠達成共識，他說，建立潛艦園區是好的事情，但若不在基隆建造，工作的機會也就到高雄去了，如何把工作機會留在基隆，並且不要影響台船廠區運作，他指出，台船內部還需要多努力溝通，希望台船基隆廠可以永續經營。

(中時 )