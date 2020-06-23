彰銀常董改選之爭仍在延燒，但有學者認為比起金管會對於銀行負責人準則的解釋，現在更重要的反而是修正「公開發行公司獨董設置及應遵循事項管理辦法」，必要時在修法上應更明確提出「解任」的處份，來遏止獨立董事藉由監督公司獲取內部資訊而不當外洩，做為打擊對手的手段。

文化大學法律系教授吳盈德今日就在媒體公開投書「獨立董事，洩露公司秘密破口？」一文中，以台新金掌握彰銀常董會動向太迅速，而直接點名台新金獨董林重宏疑似有涉及洩密問題。

吳盈德強調，獨董秉持專業，謹守分際，不淪為排除異己的打手，才能落實真正的公司治理；吳盈德在文中特別引述公開資訊觀測站的時間點指出，彰銀是在19日當日晚間11點34分才公告林重宏對於常董會選舉表示反對意見，他進而質疑，為何早在彰銀公告前，在傍晚台新金就似乎對董事會議案爭議內容、表決過程及結果均知之甚詳，且對外召開記者會指摘「彰銀：違法選出常務董事」，吳盈德也進而建議金管會，審查彰銀獨立董事及自然人專業董事資格時，似應將上揭情事及前因後果，納入審查範疇，以昭公信。

吳盈德進而指出，上述問題更突顯出「金金分離」的重要性，他表示，在主管機關金管會還沒有決心落實金金分離政策之前，彰銀當務之急自救的方法：「莫過於彰銀內部應該立即成立『銀行利害衝突防制小組』，通盤檢視並建置董事會資訊及議事保密規定，以維護彰銀自身營運機密。」

吳盈德認為，也惟有如此，才能從「最高層級」（即董事會）做起，避免重要資訊外洩，造成彰銀受到重大損失，如果發現董事或獨董有任何不當洩密情事，也必須予以追究，以維護全體股東合法權益。

至於在修法方向，吳盈德更進而明確建議，應修法讓洩密的獨董「直接被解任」。他指出，未來主管機關修正「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」時，也必須將「洩漏公司機密」列為該辦法第二條第二項第三款，以及第三條所謂「違反獨立董事獨立性」，來構成「當然解任」之事由。

(工商 )