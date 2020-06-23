財政部與金融監督管理委員會為提升服務品質及強化各國稅局與金融機構間合作機制，自今年7月1日起全國同步實施單一窗口查詢金融遺產便民措施，遺產稅之納稅義務人可就近至任一國稅局查詢被繼承人金融遺產，免受被繼承人戶籍所在地限制，國稅局受理後，將申請資料通報金融機構，由金融機構直接將查詢結果回復納稅義務人，以利其辦理遺產稅申報。

官員指出，可查詢金融遺產種類包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱及金融機構貸款及信用卡債務等。

(工商 )