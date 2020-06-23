金融遺產 7月起可在國稅局查詢 16:402020/06/23 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 單一窗口查詢金融遺產便民措施。圖／財政部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部與金融監督管理委員會為提升服務品質及強化各國稅局與金融機構間合作機制，自今年7月1日起全國同步實施單一窗口查詢金融遺產便民措施，遺產稅之納稅義務人可就近至任一國稅局查詢被繼承人金融遺產，免受被繼承人戶籍所在地限制，國稅局受理後，將申請資料通報金融機構，由金融機構直接將查詢結果回復納稅義務人，以利其辦理遺產稅申報。 官員指出，可查詢金融遺產種類包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱及金融機構貸款及信用卡債務等。 (工商 ) #全國 #查詢 #遺產 #國稅局 #金融機構 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 基金經理人用人頭戶炒股！統一投信總座遭停職 - 即時 - 工商 聯發科獲華為等三大陸廠力推 高通日子難過了 - 財經 納瓦羅大嘴惹禍 川普立馬澄清與大陸貿易協議「依然完好」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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