迎接炎炎夏日，為增添消費者吃鍋食慾，乾杯集團旗下鍋物品牌「新型態黑毛屋」將於7月1日起至9月30日推出特色鍋物「擔擔鍋」，強調鍋底來自集團旗下《麻辣45》使用的重慶正宗紅油和底料，並加入日本白芝麻醬、豆瓣醬等日式道地鍋物元素，完美呈現中日無比契合的絕佳滋味。

近年在日本竄起一波異國鍋物風潮，許多店家會以昆布鍋為基底，加入咖哩、酸辣等食材，成為日本當地的流行湯頭，其中更以加入許多香料熬煮的「擔擔鍋」蔚為知名，因為湯頭獨特而受到許多好評，在日本具有超高人氣。

「擔擔鍋」強調鍋底來自集團旗下《麻辣45》使用的重慶正宗紅油和底料，並加入日本白芝麻醬、豆瓣醬等日式道地鍋物元素，完美呈現中日無比契合的絕佳滋味。(圖/品牌提供)

為了在夏天刺激消費者食慾，新型態黑毛屋推出的「擔擔鍋」選用昆布柴魚湯加上日本白芝麻醬、擔擔麵辣味噌，特別融入《麻辣45》最具代表性的重慶正宗紅油及底料，並疊上大量的鮮綠韭菜以及蔥絲，濃郁辛香的味噌高湯，嘗起來麻而不辣，是炎夏最經典開胃的絕佳選擇。

夏季香辣開胃！黑毛屋首創「擔擔鍋」全「辛」登場、再掀紅色勁辣旋風。(圖/品牌提供)

主餐提供日本A5和牛、Bellota等級伊比利豬、雲林產黑羽土雞、澳洲和牛牛小腸等７種不同組合選擇，同時搭配料理長特別開發的「松露蛋黃醬」一起享用，最為推薦將食材經擔擔鍋涮煮後立即沾取，藉由白松露油提升整體香氣，更能感受肉品的滑嫩口感，令人感受奢華滋味，亦有綜合蔬菜盤、料理長特製手工肉丸享用。

結尾推出的美味逸品「黑芝麻強棒麵」充滿著夏日風情，由於擔擔鍋湯底較一般鍋物來得濃稠，醬汁非常容易就能吸附在麵條上面，緊接著灑上現磨的黑芝麻粒，整體香氣撲鼻而來，給予消費者五感的豐富體驗，為「擔擔鍋」這道美味饗宴畫下完美的句點。

(中時電子報)