日本理化學研究所及富士通共同開發的新型超級電腦「富岳」，在超級電腦計算速度全球排行榜「TOP500」中名列第1，這日本時隔近9年的創舉。此外，「富岳」也在實用計算、人工智能、大規模數據計算性能等競賽項目中奪得第1, 寫下全球首次的4冠王紀錄。

這項全球超級電腦排行榜每半年會在由超級電腦研究人員舉辦的國際會議上發表1次，富岳的前身，也是去年廢止的超級電腦「京」曾於2011年6月及11月兩度連霸榜首，之後一直被美、中搶去第1的寶座。

這次「富岳」的計算速度是1秒內41京5530兆次（京為1兆的1萬倍），約較前次第1名、這次第2名的美國橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory)的超級電腦「顛峰」（Summit）快2.8倍。

這次的前5名依序為，日本的富岳、美國的Summit、美國的Sierra、大陸的神威・太湖之光、大陸的天河二號。

日媒報導，日本政府投資了1千100億日圓（約台幣308億元）開發的「富岳」目前仍在開發中，明年度才正式啟動，這次的計算速度是開發完成後的8成左右。但美、中明年將完成1秒可計算100京次的超級電腦，今後開發超級電腦的競爭勢必更加激烈。

(中時電子報)