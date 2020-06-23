王慧珍〔左起〕、蔡麗卿、羅雪珠3人體驗包鹼粽。〔謝明俊攝〕

蔡麗卿、羅雪珠包鹼粽工夫了得，鹼粽包得好看又適中。〔謝明俊攝〕

品審一一品評現包肉粽。〔謝明俊攝〕

蔡麗卿、羅雪珠、王慧珍試吃鹼粽沾蜂蜜，讚不絕口。〔謝明俊攝〕

粽葉飄香情，頭份市農會23日上午，在農會6樓禮堂舉辦包粽子大賽，邀請農會全部14個家政班的婆婆媽媽，一起比賽包肉粽，包括苗栗縣長夫人蔡麗卿、立委徐志榮夫人王慧珍及頭份市長羅雪珠等3人，到場體驗包鹼粽，並試吃比賽肉粽，現場歡度端午氣氛熱鬧滾滾。

頭份市農會這次舉辦包粽子大賽，為了推銷頭份市農會會員所生產的在地蜂蜜，特別安排鹼粽搭配蜂蜜新吃法，能更加凸顯鹼粽的風味。蔡麗卿更提供民眾小撇步，將鹼粽先冰過再食用，在這炎熱褥暑中更是美味。

頭份市農會為歡慶端午佳節，23日上午在農會6樓大禮堂舉辦包粽子大賽，賽程共分局團體組及個小組，邀請全市農會14個家政班的婆婆媽媽們一起來比賽，每個婆婆媽媽都穿上象徵客家風情的花布衣來參賽，使出混身解數包出最好吃的肉粽。

現場除了包肉粽比賽外，還有準備健康鹼粽供大家品嘗，包括蔡麗卿、王慧珍、羅雪珠都都場實地體驗包鹼粽，現場指導包鹼粽的婆婆們提醒，包鹼粽切忌包太滿，只能包上7成左右的米，否則米粒受熱膨脹後會爆開，影響外觀。

蔡麗卿、王慧珍、羅雪珠接著試吃以鹼粽沾頭份市在地產出的蜂蜜，蜂蜜的香甜搭配上清爽的鹼粽，讓3人一吃再吃，讚不絕口。

頭份市長羅雪珠、苗栗縣長夫人蔡麗卿、立委徐志榮夫人王慧珍一同包鹼粽

(中時 )