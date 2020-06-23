今年4月國際貨幣基金組織(IMF) 所發布的《世界經濟展望報告》預測，由於新冠疫情衝擊，2020年全球GDP將衰退3%，今年全球恐將面臨1930 年大蕭條以來最慘的經濟衰退；而近期隨著各國解封後，疫情未見好轉，甚至出現再度升溫，IMF進一步預警全球經濟前景恐比先前預測更糟！對於未來顯得悲觀。

只是若將其看法對應到各國股市，卻會發現兩者之間完全不同調，美股道瓊從不到21000點漲到27000點附近，Nasdaq由不到7400點漲到10000點附近；再看台股，加權指數由不到9700點漲到11700點附近，而櫃買指數更由不到118點漲到159點，創下近3年多新高！無畏IMF悲觀看法，敢於進場的投資人成為今年上半年的股市贏家，反倒是被此看法嚇到的朋友錯過了二千多點的行情。

對經濟有興趣的投資人，一定時常聽到經濟學者在發表看法前，先說一句「假設其他條件不變下」，接著才進行各種預測的推演，因為如何…所以如何…結論如何…等；不過真實世界的運作往往不如經濟學者所假設的單純，太多大小變數牽動著各項研究預測的結果，造成理論數值與現實數字的落差，更遑論是動態的股市，每天股價都在變化了。

在數周前，我們曾提過影響股市的不僅是景氣，還有資金，而資金背後的其實是複雜的「人性」。人性的貪婪與恐懼會表現在買賣的行為上，這些買賣行為轉化到股市即是部份人士所說的超漲與超跌；只是超漲不等於不會繼續漲，超跌不等於不會繼續跌，當市場共識形成之際，這情緒會反應在股價上，所以對股市操作的研究與經濟景氣的研究、產業前景的研究不同，要從股價變化來著手為先。如新藥相關的合一、杏國、晟德、智擎等，防疫的亞諾法、瑞基、普生、寶齡富錦、尖端醫等，即便真實獲利未現，但在買盤湧入，籌碼有限下，股價早已轉強，出現一波漲幅，這時若單單研究市場規模與獲利數字，沒看股價就容易錯失機會，而本周地塞米松概念股搭上杏輝等集團轉強，也是同樣道理。

近日從全球防疫需求、華為事件轉單、PS5新機上市等，又有一群人開始研究商機有多大？前景有多好？只是真的有這麼好嗎？換個念頭，先看股價有沒有轉強，有無市場資金認同度再做操作判斷，市場的效率性遠遠超過你的想像，千萬不要再研究錯方向。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)