網友拍攝到罷捷連署點湧入人潮。(取自臉書)

前高雄市長韓國瑜被罷免後，全台各地也掀起另一波罷免浪潮，時代力量高雄市議員黃捷首當其衝，目前罷免連署書數量已突破2.1萬份。不過近日卻傳出連署點設置遭遇阻撓，「罷捷」總部則表示會調整連署點的設置。同時，今(23)日也有網友發現，有許多民眾不畏阻力湧入連署點。

昨日「罷捷」連署設攤遭當地里長阻撓，於是「罷捷」總部決定暫停在霸子鍋貼攤販擺攤，並公布除總部之外其他3處簡易連署點，這些連署點分別位於光遠路316號、工協市場口和體育路10號。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》為「罷捷」打氣，「不畏風雨，努力向前」，並PO出工協市場和光遠路連署點的實地照片，發現現場人潮洶湧，許多民眾並未因連署點設攤遇阻而退縮。該粉專也表達對「罷捷」志工們的感謝，「謝謝罷捷志工們的努力，請大家為他們加油打氣」。

網友們也留言打氣支持，「加油！清捷隊員們」、「感謝！志工們不畏綠色的惡勢力挑釁堅忍的完成海罷王任務加油」、「鳳山人加油，大家一起加油」、「高雄市民加油啊，祝罷捷成功」、「不畏強權給你們一個讚加油」。

(中時電子報)