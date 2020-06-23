張清芳與「銀行投資教父」宋學仁宣布離婚，雙方因無法克服雙方差異決定分手，15年婚姻畫下句點，張清芳曾在節目上說她與生活上互相依賴，不過張清芳談到當歌手和步入家庭的差別時，她還自嘲：「這就是報應」。

張清芳曾在《沈春華LIFE秀》分享家庭與育兒經，主持人沈春華問張清芳如何維繫婚姻時，張清芳就直接自嘲：「我想這也是一種報應」，表示她當歌手時，有諸多「小眉角」，連出外景、開工時間都有自己的想法。

張清芳接著提到，她成了人妻後，每天要6點半起床，吃早餐、陪小孩，假日要帶孩子出遊、曬太陽，張清芳還指自己的手臂說：「我現在都黑了」，也讓她不禁自嘲：「這就是報應」。

如今張清芳與宋學仁宣布離婚，兩人透過律師發聲明，認了無法克服雙方的差異決定離婚「雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決」，不過雙方沒有口出惡言，強調仍是孩子的父母「孩子不會因為我們的離婚而失去任何一方的愛」。

(中時電子報)