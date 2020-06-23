隨著國內防疫成效顯著，5月房市逐漸回溫，6月防疫措施大解封，加上香港政經情勢動盪，資金回流台灣，根據兆豐銀行觀察，這2大因素，讓過去房市遞延的買氣，可望在下半年逐漸發酵，換屋族、置產型購屋族也準備全面動起來。

為提供換屋族、置產族等菁英人士優惠服務，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行推出「尊榮樂享三千金」房貸專案，針對申請人銀行往來總資產達新台幣300萬元以上者，貸款成數最高可達8成，房貸利率1.31%起；假設貸款1000萬元，貸款年限30年，則每月房貸金額約3.3萬元，是低利時代換屋置產的好時機。

兆豐銀行近期發現，市場上大坪數房屋的交易量增加，顯示換屋族、置產型購屋族逐漸回籠，這些族群多屬於中壯年，年齡介於35~45歲之間，工作穩定、收入增加，從舊屋小宅轉向社區基地較大的中大坪數，也兼具未來家庭的需求。

目前市場上至少有5家銀行推出「菁英房貸」，惟各銀行就適用對象之職業、身分多設有限制，而兆豐銀行的菁英房貸專案未限定職業，貸款對象相對寬鬆，貸款利率相對低，極具競爭力。

(時報資訊)