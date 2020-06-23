屏東縣出現今年首例漢他病毒出血熱確診病例，個案為40多歲男性，於高雄市從事肉品業，6月1日開始出現發燒、畏冷、腹瀉及全身痠痛等症狀，2日至診所就醫，4日轉至高雄市醫院就醫通報採檢，19日經疾病管制署確診，目前個案已出院健康狀況良好，同住家人無疑似症狀。

屏縣衛生局接獲通報後立即進行相關疫情調查，發現該個案近期活動地以屏東住家及高雄工作地為主，已針對個案居住地周圍進行捕鼠滅鼠及環境消毒等防治工作。

屏東衛生局長施丞貴表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿汙染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至2個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後可改善。

衛生局呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

(中時 )