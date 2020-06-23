劍麟(2228)股東會通過每股配息5元，劍麟旗下波蘭新廠已於第2季開始投入生產，雖然量產初期短期受到新冠肺炎疫情防疫停工措施衝擊，但目前已與主要客戶陸續復工，且公司仍密切掌握在手訂單出貨時程進度，以期新廠量產學習曲線逐步提升，對整體營運帶來正面挹注。

劍麟今天舉行股東會，承認並通過2019年財報，合併營收45.76億元，合併毛利率及營業淨利率分別為27.54%及13.6%，在汽車事業部營運規模穩定放大下，且大陸子公司申請盈餘轉增資，挹注一次性所得稅迴轉利益7405萬元下，稅後盈餘6.56億元，年成長30.62%，每股盈餘8.66元。

劍麟表示，雖然全球車市受到全球經濟成長放緩與中美貿易戰影響，但受惠於集團兩大事業群的營運表現齊步向上，汽車事業部以高毛利產品出貨量持續穩健成長，而展家事業部則透過環保產品的新市場切入、垂直整合併購德國子公司，同步挹注整體營收、獲利交出年增率正成長。

雖然今年全球景氣存在不確定性，劍麟看好汽車事業部營運仍是驅動公司整體營運的成長引擎，為擴大汽車事業部於市場占有率表現，持續強化核心技術與生產能量，劍麟針對汽車安全關鍵零組件新產品的研發技術和設計進行升級，提高產品市場競爭門檻，並利用物聯網與生產資料大數據，推動朝向設備智能化與工廠智慧化發展，加速提升附加價值與生產力。

再者，劍麟旗下波蘭新廠已於第2季開始投入生產，雖量產初期短期受到新冠肺炎疫情防疫停工措施的衝擊，但目前與主要客戶皆陸續復工，且公司仍密切掌握在手訂單出貨時程進度，以期新廠量產學習曲線逐步提升，對整體營運帶來正面的挹注。

此外，有鑑於汽車產業持續朝向節能減碳、自動駕駛、電動車等技術發展進程，劍麟也已積極投入車用散熱領域，並透過產學合作方式持續取得先進技術與專利。

由於全球政府積極祭出相關新車購車優惠與電動車發展的政策，將有助於帶動劍麟汽車事業部業務拓展的空間，劍麟不僅有望隨著主要客戶陸續拉高產能稼動率滿足市場需求，將運用台灣、大陸、波蘭彈性調配產能配置因應，亦積極與主要客戶保持共同開發新產品、新技術的步調，擴大汽車事業部主動、被動式安全零組件產品線的廣度及深度，增添未來整體營運保持長期穩健的成長動能。

(時報資訊)