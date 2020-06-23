隔夜美股收高，但白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）對美中貿易協議的說詞反覆，周二香港股市盤中震盪加劇，在納瓦羅與美國總統川普澄清美中貿易協議未有異動後，午後港股加速拉升，終場恆生指數收漲1.62%，為24907.34點。國企股(H股)收漲1.16%，為9993.48點。

納瓦羅周一接受福斯新聞訪問時表示，因為對中國處理新冠肺炎疫情的方式不滿，川普總統決定終止美中首階段貿易協議，納瓦羅表示，美中貿易協議已經「結束」了。不過他在稍後發布聲明澄清其發言遭到斷章取義，稱該貿易協議「沒有結束」，川普亦在推持上發文稱美中貿易協議「完好無損」。

騰訊股價大漲4.89%，在藍籌中表現最佳，終場股價收在497.40港元，再創歷史新高，市值達到4.75兆港元。港交所與美團分別收漲2.7%與3.7%，股價亦同創新高。

(時報資訊)