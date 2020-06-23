台灣證交所今(23)日公布申購東典(6588)股票抽籤結果，本案吸引市場投資人關注，引發民眾申購熱度，統計6月17日至6月19日申購期間，總申購數量405,958筆，中籤率0.19%，一萬人僅19人中籤。

東典股票6月15日競價拍賣開標，合格投標量達32,320張，超額認購比率達13.87倍，得標價最高每股124元，最低101.6元，均價104.89元，今辦理股票公開申購，承銷價格為68元，吸引投資人申購熱潮，中籤率罕見新低僅有0.19%，東典今日每股興櫃均價145.18元。

(時報資訊)