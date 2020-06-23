資誠聯合會計師事務所23日舉辦記者會，公布《2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告》，調查歸納出台灣金融業未來的4大發展方向，包含如數位轉型，啟動金融新局；科技介入，重塑金融信任系統；機會回流，推動財管優化升級，以及低利高波動，挑戰行業既有模式等面向。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺觀察，隨著國際局勢變化及台灣產業轉型升級，台灣金融業企業領袖的視野與策略布局也持續進化。在2015 年時，金融領袖們對科技應用仍抱持遲疑的態度。

到了2018 年，金融企業領袖的所思所言，已圍繞在金融產業與新創科技的競合綜效，亟思如何利用數據提升金融服務；然而在2020 年時，流程、監理自動化即將成為金融業的新常態。

就4大發展方向來看，也有許多可觀察之處。例如數位轉型，啟動金融新局方面，報告指出，未來客戶需要的是銀行服務（Banking）而不再只是銀行（Bank）而已，產業後續上路的Open API（開放應用程式介面）和Open Banking（開放銀行），將引發產業內部更深層的數位轉型。

而該份報告，資誠金融產業服務團隊說明至今已進行三屆，此次是由資誠團隊於2019年12月至2020年2月，對台灣22位金融服務業企業領袖進行深度訪談而成。

(旺報 )