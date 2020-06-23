經濟部統計處23日公布批發零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額年減6.8%，零售業年減5.8%，餐飲業年減8.7%，統計處說，5月餐飲業跌幅已經較前幾月大幅收斂，6月可望持續收斂。

統計處表示，零售餐飲業最壞時間已經過去，5月開始國內疫情趨緩，國內經濟恢復正常水準，預估7月開始有三倍券實施及暑假來臨，加上交通部推出旅遊補助，整體國內內需預估會比上半年好，尤其是民眾壓抑已久的消費力道就爆發，讓5月餐飲業月增率創下史上最大。

(工商 )