民視金鐘劇《無主之子》將於28日於民視播出，23日舉行媒體首映會，為戲演員勤學越南語，男主角黃鐙輝戲裡享盡齊人之福，不僅越南有老婆郭雅茹，到台灣工作還和李又汝相戀生子，記者會上被問到要選誰，黃鐙輝笑說「兩個都要」，更比喻「手心手背都是肉，兩個都是真心投入感情，人在江湖身不由己」。

黃鐙輝和李又汝在《無主之子》中有親密床戲。（民視提供）

黃鐙輝和李又汝在劇中有激情床戲，李又汝坦言是從影尺度最大，拍攝前非常緊張，先前還問黃「親完之後『怎麼用我』？」一番話引起大夥群起激昂，而李又汝是基督徒，拍床戲前拉著黃鐙輝禱告，沒想到黃鐙輝備受感動，足足哭了5分鐘才平復情緒，他說「講到一些祝福的話，突然覺得很溫暖，感動停不下來，我還跟導演說對不起，馬上拍（床戲）情緒會很瞎」。

不過另一場親密戲，兩人在單人木床上激戰，李又汝回憶「當下有個鏡位，黃鐙輝要撲倒我，沒想到他抓我頭去撞牆」，黃鐙輝笑說「當下導演沒喊卡，我也不敢停，只好把她的頭扶回床上繼續」。事後李又汝還爆料黃鐙輝事後問他「有沒有讓你不舒服」，苦笑說「難道我要回很舒服嗎？」。至於老婆萁萁會不會探班床戲？黃鐙輝說「老婆知道有床戲，但不知現場怎麼演，她還會虧我『爽喔爽喔』」。

郭雅茹為台越混血，精通中文、台語、越南語，首次拍戲表現令對戲的黃鐙輝、李又汝驚艷。戲中郭雅茹是黃登輝越南正宮，當面對質小三李又汝，為了讓她入戲，李又汝對郭雅茹狂喊「我就是這麼賤，我搶你老公，跟他上床」，讓郭雅茹直喊「當下真的氣到快哭」。

黃鐙輝感慨戲裡角色「文誠」所發生的婚外情，「感情的事很難說，人性就是這樣，文誠犯了全天下男人都會犯的錯，理智道德不允許，但無法克制自己慾望，是當人一輩子的課題」。被問到演藝圈誘惑多？黃鐙輝直說「若以黃鐙輝身份的話克服滿好的，從小喜歡研究老子道德經、佛家金剛經，到最近讀聖經，這些道理在表演中，其實都回歸到人心」。

民視金鐘劇《無主之子》23日舉辦媒體首映會。（吳松翰攝）

劇中黃鐙輝和、孫綻、余思達及方大緯是「漁工F4」，有一幕黃鐙輝面海洗澡戲，孫綻義氣相挺加戲陪全裸，兩人背對鏡頭面海露鳥，回憶那天天氣很冷，雖然劇組貼心準備溫水，但吹海風依舊超冷，一旁演員爆料「背對鏡頭蹲下反而容易曝光」，黃鐙輝自豪「難怪那天很多工作人員搶著遞毛巾給我們」，李又汝忍不住虧「是不想看！」。雖裸身拍洗澡戲，黃鐙輝表示不害羞，沒太多時間練身材，讚模特兒出身的孫綻身材好，害自己有點心虛，孫綻則笑說「難怪我那天拍3次」。

為融入移工生活，黃鐙輝透露有些移工會直接在海上排泄排遺，「融入後，習慣會把自己弄很髒」，孫綻加碼爆料「黃鐙輝還說『看到大海會突然想尿尿』」，讓眾人一陣驚呼，黃鐙輝急忙澄清「只有拍戲當下啦」。孫綻透露，有場戲用越南語和商店阿姨說話卻被忽視，事後他大喊「哇歹灣郎啦」，才知道他是台灣人，但他難過說「當下我沒有開心的感覺，體會到被歧視」。

全台移工已有71萬人，其中漁工約1萬2千人卻只有不到300人能上岸睡覺，其餘則住在船上，移工在台生下的小孩，因各種因素無法取得台灣身份的「無主之子」，據台灣官方非正式統計約有7千多人，且還有很多無法浮上檯面未列入統計。民視金鐘劇《無主之子》描述越南移工和台灣女子生下的孩子，因為無法取得身分證淪為更底層的黑工。首映會包括黃鐙輝、李又汝、謝瓊煖、蔡阿炮、胡鴻達、孫綻、周宇柔、林孫煜豪、童毅軍、余思達、方大緯、李相林、郭雅茹、蔡承翰、顧子歆、吳鈺萱等演員出席。《無主之子》全劇共分成上、中、下3集，從6月28日起，每週日晚間10點於民視無線台播出。

孫綻戲裡詮釋越南移工，卻感受到歧視。（吳松翰攝）

民視金鐘劇《無主之子》23日舉行首映會，左起為余思達、方大緯、孫綻、黃鐙輝。（吳松翰攝）

民視金鐘劇《無主之子》23日舉行首映會，左起為童毅軍、謝瓊煖、李又汝、胡鴻達。（吳松翰攝）

民視金鐘劇《無主之子》23日舉行首映會，左起為顏子歆、郭雅茹、李相林、蔡阿炮。（吳松翰攝）

民視金鐘劇《無主之子》23日舉行首映會，左起為蔡承翰、吳鈺萱、周宇柔、林孫煜豪。（吳松翰攝）

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