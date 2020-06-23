預計今年換發上路的數位晶片國民身份證（eID），隨著發行的時間接近，後端的資訊系統也正在籌備，其中「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」由中華電信拿下，這套系統將做為數位身分識別證管理系統、戶役政系統與自然人憑證系統功能擴充以及中央印製廠製卡中心系統介接整合等。

中華電信主標機構企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，這套系統利用利用PKI為基礎的安全傳輸、授權、認證及代碼化技術，自主研發符合ICAO 9303標準的ECC（Elliptic-Curve Cryptography）證件簽署與驗證功能，完備New eID製卡、認證與授權流程保護機制，對安全實名認證及簡政便民的政府管理都有正面幫助。

中華電信表示，自2002年起，中華電信就承攬自然人憑證系統，已經使用超過2000個應用統，而中華電信子公司資拓宏宇自2007年起承攬戶役政系統，特別是在系統維護、戶役政及憑證管理領域，在相關的大型資訊系統建置已經累積相當豐富經驗是拿到此次標案的主因。

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(中時電子報)