台中產業故事館祭出多項優惠，寶熊漁樂碼頭推出滿額抽釣魚竿。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

安心旅遊首選台中！台中市觀旅局聯合台中市好禮協會、糕餅同業公會及產業故事館推出振興經濟方案，近百家業者祭出超值優惠。觀旅局長林筱淇表示，疫情解封歡迎遊客造訪台中，入住近300家安心旅宿，搭配住房折扣物超所值，期待透過優惠刺激，帶動觀觀光復甦。

配合市府振興觀光，寶熊漁樂碼頭推出滿額抽釣魚竿、台灣味噌釀造文化館消費滿額贈熱銷輕食、到訪紙博館贈體驗DIY、參加台灣氣球博物館內行程享空飄氣球8折、木匠兄妹工房消費滿額即贈鑰匙圈、伊莎貝爾數位烘焙體驗館推出午茶時光餅乾買一送一等多項超值方案。

台中好禮協會及糕餅商業同業公會推出多項知名店家超殺優惠：萬全馨食品行滿額送魯味豆干、麻姥姥手工餅舖興仁脆片2包只要500元、鯊魚挑嘴全品項8折、巧品堂食品養身茶專罐裝系列8折、3點1刻預約進館即贈限定品項買1送1、魚丸食品說出通關密語送波霸旗魚球。

觀旅局長林筱淇表示，即日起至8月底實施振興經濟方案配合購物節活動，來台中遊客除到一般店家消費累計500元，就可獲得1組抽獎號碼，至購物節合作店家消費更有累計金額3倍計之優惠，等於只要消費167元，就可獲得1次抽獎機會，有現金、小豪宅、汽車等多項大獎。

市內餐飲旅宿、觀光工廠及其他相關業者，相繼配合中央「振興三倍券」等相關旅遊優惠方案，好吃好玩又好買，滿足疫情後民眾的消費需求，並期許讓產業能夠快速恢復正常軌道，加速觀光產業振興，帶動經濟發展。

(中時 )