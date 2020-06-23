端午節為古時防疫的重要節日，各項習俗多與袂瘟辟疾有關。國定古蹟林本源園邸配合端午節慶推出系列活動，邀請民眾遊園之餘一同製作手作防疫香囊，並推出京劇、布袋戲與說唱藝術等端午限定演出，透過體驗不同面向的端午節慶文化。

古時候為抵禦疾病，會配置中藥材放進囊袋中隨時嗅聞，起到調節氣機、增加自體免疫力作用，因此民間有「配戴香囊袋、不怕五蟲害」的說法。林本源園邸舉辦的手作防疫香囊活動，特別邀請板橋在地老字號「一古堂」中藥行配置五味中藥材，即日起民眾只要至服務台領取香囊兌換券後參加園區導覽，即有機會親自做香囊，活動至28日，每日限量45個名額。

林園還安排不同劇種的端午演出，26日先由國立台灣戲曲學院台灣京崑劇團帶來經典京劇《白蛇傳・游湖借傘》折子戲； 27日則有不貳偶劇帶來端午應節戲《混元盒》，是目前較難得看見的端午應景神怪戲；28日壓軸登場的《說唱藝術大觀園》，由落語演員戴開成、微笑唸歌團、漢霖民俗說唱藝術團接力帶來各種與端午息息相關的段子，各場演出結束後團隊更準備神祕小禮給現場民眾。

新北市文化局表示，以上活動只要入園便可免費參與，而手作防疫香囊活動名額有限，建議民眾可提早規畫行程。7月11日起更將號召新北重量級的傳統藝師齊聚林園，更多活動詳情可查詢林本源園邸官方網站、臉書。

(中時 )