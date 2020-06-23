新加坡總理李顯龍23日發表全國講話，建議總統哈莉瑪解散國會，並頒布選舉令。該國將在新冠肺炎疫情期間，提前舉行大選。下屆大選投票日訂於7月10日星期天，競選期為9天，國會已解散，提名日是下週二（6月30日）。

李顯龍23日下午4時，通過電視、電台廣播和個人Facebook發布全國談話。他表示，當日稍早已與哈莉瑪會面，並建議她解散國會，立即舉行大選。他解釋，現在的政府已接近5年任期尾聲，根據憲法，本屆國會最晚須於明年1月完結，大選則要在其後3個月內、即明年4月或之前舉行。

(中時 )