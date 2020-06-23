星總理李顯龍建議總統「解散國會」 7月10日提前大選 16:532020/06/23 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡總理李顯龍23日發表全國講話，建議總統哈莉瑪解散國會，並頒布選舉令。該國將在新冠肺炎疫情期間，提前舉行大選。(美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡總理李顯龍23日發表全國講話，建議總統哈莉瑪解散國會，並頒布選舉令。該國將在新冠肺炎疫情期間，提前舉行大選。下屆大選投票日訂於7月10日星期天，競選期為9天，國會已解散，提名日是下週二（6月30日）。 李顯龍23日下午4時，通過電視、電台廣播和個人Facebook發布全國談話。他表示，當日稍早已與哈莉瑪會面，並建議她解散國會，立即舉行大選。他解釋，現在的政府已接近5年任期尾聲，根據憲法，本屆國會最晚須於明年1月完結，大選則要在其後3個月內、即明年4月或之前舉行。 (中時 ) #李顯龍 #總理 #解散國會 #新加坡 #大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 HealthBuy智慧AI營養師隨行 04:102020/06/19 產業特刊 私銀建議客戶增持黃金對沖風險 19:332020/06/19 財經 私人銀行籲超富客戶增持黃金 04:102020/06/20 全球財經 理財健診－人生四階段 保險規劃大不同 04:102020/06/20 產業特刊 脂肪差3成！北部粽比南部粽更「油」 胖傷害的關鍵揭曉 17:162020/06/20 生活 民眾投保觀念 應從存錢轉為存保障 04:102020/06/21 金融．稅務 北京市消協建議 對違法帶貨主播實行市場禁入 13:222020/06/21 兩岸 操盤心法－多空拉鋸及高檔整理 挑選具業績題材表現 04:102020/06/22 證券．權證 求職好難 面試趣創辦人給建議 04:102020/06/22 地方新聞 陸因應高齡化 擬全面延退 04:102020/06/23 產業財經 國際熱門新聞 川普下工作簽證限制令 老美科技大頭火大齊嗆！ - 國際 川普炸裂 空位多到超出想像 造勢後台飆罵幕僚 一路氣回白宮 - 國際 失心瘋！芬蘭左翼要拆國家英雄曼納海姆元帥像 - 國際 與北京緊張 美令鳳凰衛視旗下電台48小時內停播 - 國際 川普再出手！停發赴美工作簽 7類人受影響 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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