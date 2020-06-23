北京新冠肺炎疫情前日傳出有百事中國公司位在北京的大興分廠傳出8例確診病例，今日北京市疾病預防控制中心召開疫情記者會，宣布該廠再增加3例確診病例。

北京市疾病預防控制中心主任曾曉芃在記者會上表示，新增的3名確診病例都與第一波確診病例有密切接觸，分別為2男1女，工作單位皆為大興廠區。據陸媒報導，百事公司大興廠區在首波疫情出現後，已將工廠關閉，並進行全面消毒與相關工作。

同樣在今日記者會中，有另一起確診病例其職業為外送員。經追蹤發現，這名確診的男性外送員通過外送平台「餓了嗎」平均每日會接50單左右的外送，送餐範圍為北京西起南苑路，東至周莊村，北起天壇東門，南至榴鄉橋，每日工時大約在7時至21時。

為防止疫情更加擴大，北京當局從6月12日開始至22日0時，北京市對重點地區、重點人群累計採樣294.8萬人，目前已檢測了234.2萬人。目前北京各區共設置採樣場所480個，採樣點位2422個，組織二三級醫院、社區衛生服務中心、第三方醫學檢驗機構和疾控部門共7472名工作人員參加採樣。

(中時 )