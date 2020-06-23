彰化1名45歲施小姐，因為長期左肩疼痛、左手不舉，無法反手摸到後背，嚴重到簡單的梳頭，穿脫衣物都有困難，求診民俗療法被認為是五十肩，但經治療都沒有得到舒緩，因此到彰化醫院尋求幫助，彰化醫院骨科醫師陳柏辰，以「新式關節授動術」治療，不到半天，左手已能高舉，施小姐感謝說，15分鐘手術解決她半年來的折磨。

施小姐說，半年前在進出停車場時，突然發現左手臂竟無法抬高順利投幣，後來甚至嚴重到梳頭，穿脫衣物都辦不到，嚴重影響睡眠，經過醫生自療後，１天就恢復近７成功能，搭配復健約兩周就恢復近９成了。

彰化醫院骨科醫師陳柏辰說，透過檢查發現施小姐沾黏的情況嚴重，因此為她做「新式關節授動術」，經關節攝影確認沾黏位置後，打進擴張溶液，鬆開沾黏關節，接著在將沾黏的關節囊鬆解開，施打止痛與防沾黏藥物，減少治療後的疼痛與再次沾黏。

陳柏辰指出，五十肩好發在40至60歲之間，但也有少部分30多歲發生，另外糖尿病及甲狀腺疾病者也是容易好發的族群，若發生後未經治療，會嚴重影響生活品質，嚴重甚至肌肉萎縮，建議民眾若有不適，應盡速治療，避免其他疾病產生。

(中時 )