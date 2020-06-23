韓國遊戲公司Hound13開發，於下月上市滿一週年的3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》今（23）日預告新手導師「卡依琳」即將重生歸來，正式加入副官行列，玩家將可運用「卡依琳」的束縛特技，強化隊伍的多元戰略組合！歡慶端午佳節，官方也準備多項台服專屬活動與豐富獎勵，讓救世主們連假在家不無聊。

●卡依琳：救世主 我回來了！

開場動畫裡帥氣的卡依琳(圖/《Hundred Soul百魂戰記》官方授權提供)

在遊戲開場動畫中，年幼的救世主受到魔獸襲擊在崩塌的斷壁殘垣中奄奄一息，希望即將破滅那一刻，「卡依琳」前來援救奮勇殺敵，帥氣英姿不僅成為救世主的憧憬，也是玩家踏上救世主之路的明燈，「卡依琳」作為首次實戰的教學副官，幫助玩家了解遊戲的法則，卻在之後的劇情中瀕死退場，讓眾人惋惜不已。一年後，在企劃驚喜的伏筆下 ，「卡依琳」即將起死回生正式成為副官一員，不久之後救世主便能在商城邀請「卡依琳」加入陣容。

卡依琳回歸了！(圖/《Hundred Soul百魂戰記》官方授權提供)

「卡依琳」在新手時期就讓玩家們留下深刻印象的強大威力，最厲害的特技是以鎖鏈束縛敵人，躍上空中使出「飛躍之踢」破壞敵人霸體，不僅是目前少數具備束縛特技的副官，更是搭配最新降臨武器「暗黑界限」的不二人選。

(影片來源/YouTube/Hundred Soul百魂戰記/如遭刪除請見諒)

●端午佳節 收集粽子來立蛋

端午節活動(圖/《Hundred Soul百魂戰記》官方授權提供)

端午佳節到來，官方特地依照習俗為救世主準備一系列專屬活動，為台港澳服帶來多項獨有福利，6/23～6/30活動期間，通關「戰場」、「討伐」、「傳說中的國度」關卡可隨機獲得「粽子」，收集指定數量後即可兌換「權能之蛋」，開啟「權能之蛋」有機會獲得「傳說封印的突破石」等好康道具；6/23～7/7登入遊戲達七天還能獲得「副官魂石選擇券」、「傳說裝備隨機箱」等超值獎勵；此外，6/25～6/28連假期間，每日18：00將以郵件發送「封印的突破石箱子」，一連四天共可領取4個箱子，陪伴救世主開心過端午！

●浪漫婚紗 活動兌換最後一週！

聖潔無瑕的婚紗造型，人氣絕美收藏！(圖/《Hundred Soul百魂戰記》官方授權提供)

遊戲日前推出「祝福的婚禮」主題時裝，讓救世主與副官化身六月新人，一起感受浪漫時光，同時還能透過通關收集捧花兌換「儀式之劍」主武器造型，此系列時裝與相關活動任務即將在6月30日完美落幕，救世主們務必把握最後機會抓住幸福的尾巴。

更多關於《Hundred Soul百魂戰記》的精采活動與內容皆會在官方粉絲團釋出，敬請密切追蹤官方粉絲團訊息。

(科技)