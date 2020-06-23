由於現在會包肉粽的年輕人不多，因此在店裡包粽的是一群平均年齡80歲，擁有國寶級手藝的奶奶們。（吳建輝攝）

而肉粽一顆雖然僅賣10元，但內陷可一點也不馬虎，走傳統路線，有蓮子、豬肉、菜補等古早味餡料。（吳建輝攝）

肉粽店最年輕的76歲，最長的87歲，大家聚再店裡聊是非，讓心情愉悅保持笑容，而笑容也正是讓肉粽好吃的秘訣。（吳建輝攝）

彰化縣員林市第一市場有一灘神秘肉粽店，老闆是高齡71歲的施碧蓮，販售肉粽至今已經40年，雖然尺寸比一般肉粽小，但用料實在，重點一顆僅賣十元，施碧蓮說，因為他們人力成本低，包粽的達人都是她的「閨蜜」們義氣相挺，才能賣得如此便宜。

施碧蓮表示，10元肉粽她已經賣了40年，原物料雖然每年上漲但她堅持不漲價，被問到會不會虧錢，僅笑笑的說，說賠錢是騙人的啦，就是賺比較少而已但沒關係，能將好味道傳遞給大家，才比較重要。

老闆兒子楊長波說，他們的肉粽結合南北部粽的煮法，先川燙後再蒸，糯米會比較Ｑ，還能濾掉粽葉的苦味，今年因為天災人禍多，求神拜佛尋求慰藉的民眾變多，讓訂單大增，但疫情關係，有客戶訂了又退讓他很頭痛，所以今年最後只接約5萬顆的肉粽訂單，約往年的一半。

施碧蓮說，現在會包肉粽的年輕人不多，所以不好請人，在店裡幫忙包粽的姐妹們，都是出去運動結交的朋友，大家端午節期間來相挺，可以說都是國寶級的肉粽達人，最年輕的76歲，最長的87歲，大家聚再店裡聊是非，讓心情愉悅保持笑容，而笑容也正是讓肉粽好吃的秘訣。

(中時 )