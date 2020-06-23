繼今年3月大陸銀保監會《關於加快推進意外險改革的意見》正式下發，並提出「用2年時間扭轉意外險市場亂象局面」的小目標後，時隔僅3個多月，來自監管方面更具實操性的整頓風暴就已刮起。中國精算師協會創始會員徐昱琛說，目前市場上捆綁銷售，以及定價不合理等亂象尤為突出，未來將受到監管重點整治。

該《通知》原文顯示，此次意外險市場的整頓工作將為時半年之久，並分3個階段依次推進。其中6至7月是由保險公司內部展開自查自糾階段；8至11月則為各地大陸銀保監局對轄區內險企進行現場檢查、銀保監會抽查。最後12月15日之前，各地銀保監局還需向銀保監會報送意外險市場清理整頓工作報告。

大陸《時代週報》引述徐昱琛分析，市面上很多意外險的成本往往僅有0.5到1元（人民幣，下同）左右，但在部分P2P平台、旅行社等通路的意外險銷售價格卻高達幾百元，這是明顯的暴利銷售。從獲利物件看，大部分實際利潤會流向通路方，但保險公司為了獲客，反而會願意與這類通路合作。

(旺報 )