台灣自來水公司（簡稱台水）董事長胡南澤23日在今年股東常會表示，現階段台水存在許多經營上的困境，如極端氣候威脅、新水源開發不易、飲用水水質標準趨嚴、許多管線老舊待汰換，及水價長期未能合理反映成本等，均不利於自來水事業的經營，但台水持續執行各項開源節流措施，仍創造自編決算稅前淨利1.86億元，超出法定預算達2.61億元的佳績。

特別是工業用水大戶配合政策使用再生水，如中鋼及中鋼鋁簽訂鳳山再生水廠再生水用水量，每日約4.5萬噸，致使工業用水售水量頓減，影響營收至鉅。 台水今年股東常會23日舉行，由董事長胡南澤主持，台水原訂2019年度預算虧損0.75億元，幸賴台水持續執行各項開源節流措施，仍創造自編決算稅前淨利1.86億元，超出法定預算達2.61億元佳績。

至於今年度的水情，國內今年初以來久旱不雨，造成南部水情吃緊，幸於5月底梅雨鋒面和西南氣流帶來豪雨，挹注全台水庫蓄水量，水情燈號，由減壓供水的黃燈，轉為正常的藍燈，預估未來3個月全台供水正常。

胡南澤指出，今年在疫情衝擊百業的特殊情況下，台水配合政府政策，共體時艱，挺企業降水費，今年3至9月用水，推出水費減免、緩繳或免收復水費等紓困措施，預估紓困水費約有90萬戶受惠。

這些措施，雖將衝擊台水的售水收入，但台水身為國營事業，肩負政策性任務，挺政策、挺企業責無旁貸，台水已積極展開各項增收、減支措施，期將可能造成的財務衝擊降至最低。

台水每天供應約885萬噸的自來水，供水管線遍及台灣的每一個角落，與民眾生活、產業發展息息相關。為提供安全、穩定的自來水，台水研訂未來賡續努力的五大主軸工作一、持續降低漏水率、二、淨水場現代化、三、建置備援管線、四、提高供水普及率，及五、提升全方位服務品質。

台水秉持「量足、質優、服務好」自來水價值，一方面主動、積極、有效解決民眾用水問題；另一方面，為水資源有效管理與永續利用，精進自來水科技的創新與研發，建構最優質的用水環境，以滿足民眾與企業用水需求。

(工商 )