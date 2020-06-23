中租控股近年來逐步由融資進入電廠投資，建構完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈，近期因利率續走低、氣候變遷後，中租控股在6月中旬推出的嘉義中埔014號電廠，總共648片太陽能板，上架後，在二天內，熱銷一空。

對於太陽能板二日內即完銷，中租控股表示，從今年起，中租全民電廠提供二手交易功能的「全民電廠二手市集公佈欄」，增加太陽能板流動性，促使有閒置資金的會員更有意願購買。而且「全民電廠」平台，銷售太陽能板，20年預估內部報酬率（IRR）達 4.25％，兼具長期穩定的收益報酬、政府保證收購電力的低風險優點，因此能快速被認購一空。

中租控股表示，該公司自 2010 年關注中小企業環保節能議題，提供節能設備改善的專案服務，2012 年進入太陽能電廠融資業務，2014 年向中小企業客戶租借農舍、廠房的屋頂，投資太陽能電廠，2015 年成立中租能源公司，並在2018年3月，以豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，找尋合適的太陽能案場、控管工程品質，推出「全民電廠」平台，邀請大眾參與太陽能發電。

據中租控股統計，截至目前為止，全民電廠平台已街完售14案，集資金額達到1.5億元，太陽能板的銷售片數達8,729片。

(工商 )