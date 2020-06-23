自新冠肺炎爆發以來，各地實施封城措施，讓遊戲相關產業也成為受惠族群之一，像是任天堂的家用遊戲機Switch和相關熱門遊戲就大受歡迎，加上3月下旬推出的《集合啦！動物森友會》在全球熱銷，讓這間日本遊戲大廠考慮從手遊領域抽手，專注在自家的行動平台上。

任天堂從街機、紅白機到掌上遊戲機，不論是在過去還是現在都是遊戲業的巨頭之一，當然也不會放過手遊市場這塊大餅，例如《超級瑪利歐酷跑》、《瑪利歐賽車巡迴賽》皆引起廣大迴響與討論，但整體熱度卻無法持續，未能達成投資者、玩家對於瑪利歐 IP 的期待。

專心做遊戲，任天堂恐淡出手遊市場。（圖／Screen Rant）

根據《彭博社》報導，任天堂社長古川俊太郎就表態，「可能不會大量推出手遊了」，主要原因是Switch上的《集合啦！動物森友會》創下史無前例的暢銷熱度，推出首6週在全球賣出超過1300萬套，不僅超越前作8年的銷量，更是Switch銷售最快速的遊戲，甚至超越《超級瑪利歐》和《薩爾達傳說》等重量級IP的銷售速度。

《動森》的熱賣也連帶推動Switch銷售，由於全球正逢疫情之下，Switch話題再被炒起，從3月開始Switch就獲得民眾瘋搶，包括健身環更是出現有錢都不一定買的到的情況，顯見其熱度驚人。資料顯示，3月銷量同比成長63%，達4.61億美元，銷量超越PS4和Xbox One等遊戲主機，更有望在年底前超越歷史上紅白機的銷量。

Switch銷售有望在年底前超越自家紅白機的銷量。（圖／Pixabay）

然而，儘管在遊戲機市場取得成功，任天堂的手遊市場卻是處處碰壁，受限於手機硬體上的限制，目前大多數的手遊無法比擬電腦遊戲、主機遊戲，且還無法避免課金、轉蛋等標籤，就連「瑪利歐之父」宮本茂，也曾公開批評課金手遊對遊戲產業帶來的傷害！

古川俊太郎曾在2年前表示，手遊充滿潛能，可望發展成10億美元的事業，任天堂也承諾過將在每年推出2到3款手遊，不過，今年5月的股東會上，古川俊太郎一改說法，認為不用為了追求手遊市場推出更多APP。對於任天堂的作法也讓大批玩家大讚「任天堂是一家真正遊戲公司」、「雖然手遊不賺錢應該是任天堂營運的問題，但真的很佩服這項決定」。

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(中時電子報)