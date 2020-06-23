苗栗縣籍攝影師曾進發的攝影作品《大腹新娘拍婚紗》，在MIFA拿下3面金牌及組別總冠軍。（曾進發提供／何冠嫻苗栗傳真）

曾進發在苗栗市功維敘隧道，拍攝出百年隧道內七彩霓虹光影的再現風華，勇奪莫斯科國際攝影賽銅牌獎。（曾進發提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣籍攝影師曾進發參加2020莫斯科國際攝影賽榮獲7金、10銀、11銅，共計28面獎牌的優異成績。苗栗縣長徐耀昌23日接見表揚，大讚曾進發拍攝作品的藝術境界已愈臻成熟，更向世界展現台灣之美，甚至是苗栗家鄉之美，為苗栗爭光。

曾進發是國際攝影大賽的常勝軍，去年拍下台中國家歌劇院水中倒影夜景，勇奪IPA國際攝影大賽建築類首獎，同年並在TIFA東京國際攝影大賽，囊括2金3銀6銅共11獎項，今年更在MIFA莫斯科國際攝影大賽中，橫掃7金10銀11銅共28面獎牌，也讓台灣之美躍上國際。

曾進發的攝影作品《大腹新娘拍婚紗》，在MIFA拿下3面金牌及組別總冠軍。畫面中純潔白紗和後方層疊山巒交織，映照新娘即將迎接婚姻與新生命的幸福，作品洋溢著令人動容的美感。曾進發說，拍攝桂林美景時偶遇準新人前來拍婚紗，新娘向他借位拍照，他爽快答應並順勢拍下幾張，無心插柳的成人之美舉動，反而成為得獎作品中最大驚喜。

曾進發在苗栗市功維敘隧道，拍攝出百年隧道內七彩霓虹光影的風華再現，贏得莫斯科國際攝影賽銅牌獎，更讓世界看見苗栗之美。徐耀昌肯定曾進發的攝影技術，他表示，曾進發拍攝的作品，藝術境界愈臻成熟，參加各項國際賽得獎有如探囊取物，盼他持續耕耘，在攝影藝術領域發光發熱，透過「攝影之眼」向世界展現苗栗人文風情。

(中時 )