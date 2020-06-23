行政院長蘇貞昌23日參訪故宮時，針對國台辦點名他「挑動兩岸之間的關係」他反稱「太抬舉了啦！」並反擊認為大陸應把心力放在減低疫情衝擊，而台灣有很好的公衛制度，此次新冠肺炎中的防疫就做得很好，在「健保不能倒」的前題下，是否調漲健保費，則要看專業的審議和評估。

蘇貞昌對於大陸點名，回應指「台灣很小，只希望做世界的一員」希望在疫情之下，大陸如此大，應積極照顧人民，降低疫情衝擊。他也強調台灣的防疫做得很好，正因為有健全的公衛和優秀的醫護人員，因此健保費調漲與否，也應尊重專責機構，他表示衛福部下有「健保會」，有費率的審議委員會，每年都會固定審議和評估健保的財務支出。

蘇貞昌表示在「健保不能倒，侹保要公道」兩個原則下，衛福部每年都會評估健保費，這是行之有年的體制，因此衛福部長也是說照著機制走，並不是說現在就會調漲，至於要不要調漲，如何調，會尊重專責機構及運算結果。

(旺報 )