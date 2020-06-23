高雄市長補選 國民黨公布提名人選

高雄市長補選明（24）日登記截止，民進黨確定由陳其邁參選，國民黨則遲遲未推派人選。國民黨祕書長李乾龍今（23）日下午證實，徵召高雄市「三連霸」議員李眉蓁出馬。理由為李眉蓁的民調超前，且社會認同，徵召小組最後決定徵召李眉蓁。

國民黨下午五時由祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀及謝龍介出面，正式宣布徵召高雄市議員李眉蓁參與高雄市長補選；國民黨說，這是從10人當中經過民調及評估，最後決定徵名李眉蓁。

至於是否有徵詢議長夫人？李乾龍說，議長夫人也是徵詢對象之一，曾經表示願意承擔，但是家人持反對意見，所以不願意增加她的負擔，也不忍心。

有媒體問李眉蓁是否為韓家軍？謝龍介表示，被徵詢的1、20位對象，每位都跟韓國瑜很好，沒有所謂韓家軍，現在都是國民黨軍。

41歲的李眉蓁，2006年以親民黨籍參選高雄市議員，未能當選，2010年以國民黨籍，當選縣市合併後的第1屆高雄市議員，選區為第4選舉區（楠梓區、左營區），2014年、2018年兩度連任。

(中時電子報)